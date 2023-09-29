Мужчина пытался перерезать себе горло на остановке в Уральске
Житель Уральска пытался зарезать себя на глазах у прохожих. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как мужчина держит нож у своего горла и кричит прибывшим полицейским «Не подходите».
В Polisia.kz сообщили, что инцидент произошёл 28 сентября на остановке «Юбилейная».
— На место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции. Сотрудник Жасулан Балмагамбетов пытался отвлечь мужчину. В это время Мухаммадрасул Рашитов подошёл к нему сзади, выхватил из его рук нож и задержал мужчину, — рассказали правоохранители.
Как выяснилось, житель Уральска 1984 года рождения долгое время страдает хроническим заболеванием. Он сказал, что устал от болезни и пошёл на такой шаг от безысходности. Мужчину отвезли в Центр временной адаптации.