Фото предоставила Айкенже Жумадилдаева

Султан Жумадилда — первый ребёнок в семье, родился на 32-й неделе беременности и сразу попал в реанимацию. Врачи говорили, что у него нет шансов на жизнь. У мальчика спастическая диплегия (двигательные нарушения верхних или нижних конечностей — прим. автора). В год и три месяца он получил инвалидность. Сейчас Султану 11 лет и он не может ходить.

Мальчик прошёл реабилитации, массаж и лечение, но всё это даёт временный эффект. Тогда родители решились на операцию. Они взяли кредит, а недостающую сумму им помогли собрать неравнодушные люди.

— В июле делали операцию — остеотомию двух тазобедренных суставов (хирургическое вмешательство, заключающееся в искусственном переломе — прим. автора). Во время операции были сложности. Правая сторона получилась неровной, не так, как надо было. После долго восстанавливались. И вот в августе снова поехали на консультацию. Были под наблюдением врача 10 дней, ходили на реабилитацию. Ездили за свой счёт, жили в гостинице, только консультация стоила 58 тысяч тенге. В Стамбуле предлагали операцию. Чтобы исправить таз с правой стороны, нужно 12 000 долларов. Но пока делать операцию рискованно. Поэтому до весны мы непрерывно должны ходить на реабилитацию. Только при постоянной реабилитации можно добиться успеха, — говорит мама Султана Айкенже Жумадилдаева.

Одиннадцатилетнему Султану нужны деньги на платную реабилитацию, так как у него нет времени ждать очереди на получение бесплатной помощи. Врачи говорят, что если после операции получить хорошую реабилитацию, то мальчик сможет ходить. А для него и его родителей — это настоящий шанс. Правда собрать нужную сумму не получается, отец Султана попал под сокращение на работе. Мама не работает, она ухаживает за детьми. Живёт семья в посёлке Акжайык в съёмном доме.

За 24 дня массажа, ЛФК, бассейна, психолога и логопеда семья должна оплатить 384 000 тенге. Реабилитацию мальчик планирует проходить в Уральске. Семья просит неравнодушных людей помочь им закрыть сбор.

Все, кто желает помочь, могут перечислить средства на счёт Kaspi Bank: 4400 4302 5695 6001. Он привязан к номеру 8 (702) 790-61-18 (Айкенже Ж.).