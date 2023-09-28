По данным «Казгидромета», 29 сентября на севере ЗКО ожидается высокая пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +7..+9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +24..+26 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +19..+21 градусов, ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.