26 сентября на портале «Открытые НПА»
акимат Уральска опубликовал проект постановления о повышении стоимости тарифа на проезд в автобусах
. Предлагается, чтобы плата за проезд была:
- при безналичном расчёте — 120 тенге (сейчас 80 тенге),
- при наличном — 200 тенге (сейчас 150 тенге).
Уральцы активно обсуждают повышение стоимости проезда
.
Сегодня, 28 сентября, заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев объяснил повышение тарифа. Он отметил, что если не предпринять такие меры, пассажирский транспорта города «встанет».
— Общественный транспорт представлен шестью частными перевозчиками. Ежегодно их услугами пользуются 54,5 миллионов жителей и гостей города (вероятно, имеет ввиду количество поездок — прим. автора). На основе методики расчёта субсидий определена стоимость одного кругорейса и одного километра пробега каждого маршрута, — рассказал Кульбаев.
Замакима отметил, что расчёт субсидий производят за счёт данных, предоставляемых компанией ТОО Smart Qala.
— За основу берётся количество автобусов, вышедших на маршрут, и выполненных перевозчиком кругорейсов. Общее количество пройденных километров пробега и транзакций. Исходя из данных, предоставляется акт выполненных работ и подаётся с учётом того, что минусуется сумма дохода, полученная от пассажиров, — пояснил заместитель градоначальника.
Асхат Кульбаев отметил, за последние два года в городе ввели электронную оплату проезда. А также дифференцированный тариф, который позволил увеличить долю электронных платежей до 97%. Идёт планомерное обновление автобусного парка.
— Если в прошлом году купили 79 новых автобусов. В этом году пришли 27 новых и 65 автобусов, которые имеют определённый срок эксплуатации. С 2017 года заметно вырос размер субсидий. С 34 млн тенге до 5,2 млрд тенге. В прошлом году мы приняли акты выполненных работ от перевозчиков, где они выполнили работы на 5,9 млрд тенге. Из них оплатили 3,8 млрд тенге. Долг по субсидиям составил порядка двух миллиардов тенге. В этом году предусмотрены субсидии в размере 5,2 млрд тенге. За семь месяцев сумма субсидий по актам выполненных работ составила 4,2 млрд тенге. Из них оплачено 2,5 млрд тенге. Недоплаченный размер субсидий — 1,6 млрд тенге, — объяснил Кульбаев.
Он считает, что в этом году перевозчики освоят объём выполненных работ на 7,5 млрд тенге. Предусмотренная бюджетом сумма не покроет затраты пассажироперевозчиков. Общий дефицит недоплаченных субсидий за два года составит 4,5 млрд тенге.
— Данные расчёты показывают, что доходная часть не покрывает расходы в полном объёме. Затраты перевозчиков в основном уходят на топливо, заработную плату водителям, смазочные материалы, лизинговые и кредитные платежи, ремонт, сервис, содержание баз. За два года арендованный транспорт ушёл с рынка, все перевозчики заменили его на свой, — пояснил Кульбаев.
Для частичного возмещения дефицита власти предложили повысить тариф на проезд в общественном транспорте. Они подготовили расчёты повышения тарифа до 100, 120 и 150 тенге. При тарифе 100 тенге доходная часть перевозчиков повысится до 700 млн тенге. При 120 тенге повысится на 1,7 млрд тенге. При тарифе 150 тенге — на более чем 2 млрд тенге.
— Предлагаем повысить тариф до 120 тенге. Оставшийся дефицит субсидий 1,1-1,3 млрд тенге акимат города предусмотрит в своём бюджете. Сумма является неокончательной, так как предусмотрены льготные группы пассажиров. Льготы субсидируются из бюджета. Для детей школьного возраста проезд составит при безналичной оплате 60 тенге. Для сопровождающих инвалидов такая же сумма. Добавили к льготному тариф для пенсионеров. У нас в городе проживает более 37 тысяч пенсионеров. Всё это отражается на бюджете, — рассказал замакима.
Право на бесплатный проезд имеют:
- награждённые многодетные матери;
- дети до семи лет;
- инвалиды первой группы;
- ветераны ВОВ;
- граждане, принимавшие участие в боевых действиях и участвовавшие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС.
Кульбаев отметил, что рассматривается расширение группы льготников, а именно включение лиц с инвалидностью по слуху.
— Мы планируем улучшить качество обслуживания пассажиров. Перевести технику на альтернативное топливо. Полностью обновить автобусный парк в ближайшие пять лет. Увеличить количество автобусов на маршрутах. Сократить интервал движения на городских маршрутах. Внедрение новых маршрутов и создание новых рабочих мест. Экономия бюджета при введении нового тарифа позволит потратить деньги на льготников, — сказал Кульбаев.
Замакиму задали вопрос на брифинге: почему в Уральске планируют сделать проезд дороже, чем в Алматы. Он ответил, что несмотря на повышение тарифа в Алматы до 100 тенге, перевозчики грозят коллапсом. Им не хватает средств на обновление и обслуживание транспорта при подготовке к зиме.
— Размер субсидий, выплачиваемых в Алматы, составляет 73 млрд тенге, если не ошибаюсь. В процентном отношении на душу населения это значительно больше, чем у нас в городе. Алматы является донором республиканского бюджета, может позволить размер субсидий, которые выплачивает. У нас в таком объёме денег нет. Если увеличивать размер субсидий ежегодно — бюджет порвётся. Ориентироваться на Алматы считаю некорректно. Почему мы должны ориентироваться? Я представляю объективные и подкреплённые данные. Здесь мы выходим не на пример других городов, а базируемся на рациональность наших затрат. Если вопрос не будем решать и бюджет забуксует платой субсидий, тогда общественный транспорт встанет и общественного резонанса будет больше, — сказал Кульбаев.
Напомним, в июле заместитель акима Уральска говорил, что в городе планируют повысить тариф
на проезд до 150 тенге. Он объяснял, что «текущий тариф не покрывает прямых затрат перевозчиков: подорожало топливо, выросли зарплаты, увеличились налоги». Им не хватает выделенных субсидий.