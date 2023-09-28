Уйдет ли глава ЗКО в отставку: в акимате ответили на запрос
16 августа в Уральском городском суде огласили приговор в отношении бывшего первого заместителя акима ЗКО Ержана Балтаева и первого заместителя председателя правления «СПК Aqjaiyq» Артура Доскалиева. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. Суд назначил Балтаеву штраф в 8,6 миллиона тенге, Доскалиеву — 3,4 миллиона тенге. Отныне им обоим пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.
В Законе РК «О внесении изменений и дополнений по вопросам государственной службы и противодействию коррупции» чётко оговорено, в каких случаях руководитель должен подать в отставку за коррупцию подчинённого. Так, согласно правилам, в течение 10 дней после вступления в силу приговора подчинённому за коррупционные преступления руководитель обязан подать в отставку.
После оглашения приговора руководитель аппарата акима области Нурдильда Ораз заявил, что точный ответ на вопрос «уйдёт ли Нариман Турегалиев в отставку или нет» будет дан только после того, как решение суда вступит в законную силу. Это произошло 20 сентября.
Журналисты «МГ» направили официальный запрос в акиму области и спросили, готов ли он взять на себя ответственность за своего подчинённого и покинуть свой пост. Однако, по всей видимости, наш запрос не дошел до адресата. И вместо главы региона, судя по канцелярским словам, на него отвечала его пресс-служба.
Так, из ответа на запрос следует:
«Ержан Балтаев, находясь в должности первого заместителя акима области, в феврале 2023 года в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц дал незаконное поручение, направленное на совершение преступления. Как только данный факт был выявлен, Балтаев написал объяснительную и было принято решение уволить его по отрицательным мотивам».
Оказалось, что после оглашения решения суда аким ЗКО всё же обдумывал вопрос об отставке согласно закону.
— Однако, в соответствии со статьёй 60 Закона РК «О государственной службе», политический государственный служащий подаёт в отставку в случае, если коррупционное преступление совершено его подчиненными по истечении трёх месяцев со дня его назначения. Согласно вступившего в законную силу приговора Уральского городского суда у Ержана Балтаева, преступный умысел возник и совершён в феврале 2023 года. Турегалиев был назначен на должность акима области второго декабря 2022 года. В феврале 2023 года, когда Балтаев давал незаконное указание Турегалиев, находился в должности акима менее трёх месяцев, — сообщили в акимате.
Поэтому соответствующая норма закона «О государственной службе» в данном конкретном случае не может быть применена.
