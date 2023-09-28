«РБ Лейпциг»

Летом казалось, что «Лейпциг» обескровили критически. Йошко Гвардиол, Доминик Собослаи и Кристофер Нкунку — ожидаемые, но серьёзные потери. Да и приобретения не дают вау-эффекта. Из материнского «Зальцбурга» приехал словенский форвард Бенджамин Шешко (как оказалось, очень полезный!), «Хоффенхайм» за 24 млн евро подсобил Кристофом Баумгартлингером. Но сезон команда из бывшей ГДР начала бодро. Разгромили «Баварию» в Суперкубке, в Бундеслиге после поражения от «Байера» идут со стопроцентным результатом. Да и в группе ЛЧ начали с победы над «Янг Бойз».

Лучшие бомбардиры — ещё два новичка. По три гола забили бельгиец Лои Оленда, приехавший из «Ланса» и Хави Симмонс, которого команда Марко Розе арендует у «ПСЖ».

«Бавария»

У команды Томаса Тухеля — тишь, гладь, да божья благодать. Поражение в Суперкубке досадно, но в Бундеслиге «Бавария» не оставляет шансов вообще никому, кроме «Байера»: с сенсацией старта сезона мюнхенцы сыграли вничью. Особенно ценно, что сходу влился в новый коллектив, страну, чемпионат Харри Кейн. Казалось, что он не уходит из «Тоттенхэма» просто из-за страха перемен, но англичанин уже показал, насколько он крут — 7 голов в 5 турах БЛ.

Прогноз

«Бавария» слишком мощна даже для симпатичного «Лейпцига», и эксперты Parimatch это подтверждают. А еще эксперты убеждены, что в игре будет много забитых мячей.

