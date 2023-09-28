Фанаты Apple по всему миру наконец дождались 15-й версии iPhone. Бренд выпустил целых четыре версии, которые отличаются по своим возможностям. Специалисты магазина iSpace.kz — официального Apple Premium Partner в Казахстане рассказали, в чем именно разница между моделями.

iPhone 15

Базовый iPhone 15 наиболее компактная модель, её габариты составляют 147,6х71,6х7,8 мм. Она удобно ложится в руку и не утомляет мышцы даже при длительном использовании. Дизайнеры предложили пользователям на выбор несколько пастельных цветов: желтый, розовый, голубой, салатовый. Также доступна классическая чёрная версия.

В базовых моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus используется процессор A16 Bionic, на базе которого созданы iPhone 14 Pro прошлого года. Из основных изменений моделей разъём Type-C вместо Lightning, а также Dynamic Island — функциональная часть экрана, заменившая собой вырез в верхней части дисплея.

iPhone 15 Plus

«Старшая» модель отличается от «младшей» увеличенными размерами: 160,9х77,8х7,8 мм. А также более выносливым аккумулятором, который получил на 1034 мАч больше, чем батарея в iPhone 15. Во всём остальном базовые версии идентичны.

iPhone 15 Pro

Профессиональные модели отличаются не только мощностью, но и дизайном. Вместо стали для корпуса используется титан, более прочный и лёгкий металл. Специалисты отмечают, что на нём не так сильно будут оставаться отпечатки пальцев. Проблема пользователей 14-х моделей айфонов наконец решена.

iPhone 15 Pro доступен в четырёх цветах:

Black Titanium;

Natural Titanium;

White Titanium;

Blue Titanium.

iPhone 15 Pro Max

Вместо A16 Bionic в iPhone 15 Pro установлен новейший процессор Apple A17 Pro, который изготовлен по 3-нм техпроцессу. Он позволяет разместить более 19 млрд транзисторов — такое количество обеспечивает чрезвычайно высокую мощность и способность выполнять задачи любой сложности.

Флагманская модель во многом похожа на iPhone 15 Pro, однако имеет несколько дополнительных преимуществ:

Емкость аккумулятора больше на 1148 мАч. Телеобъектив оснащен перископом, дающим х5 зум. Диагональ экрана 6,7 вместо 6,1.

Масса и габариты iPhone 15 Pro Max также немного увеличились, однако дискомфорта пользователям это не создаст — модель всё так же удобна в использовании.

Любой из iPhone 15 — хороший выбор в 2023 году благодаря новейшим процессорам и современному дизайну.