Глава города Миржан Сатканов на совещании в акимате призвал бизнесменов и жителей участвовать в субботниках. Санитарно-экологический месячник запланирован с 30 сентября по 21 октября.

Аким обратился к предпринимателям и попросил их навести порядок на стройках и бизнес объектах.

— Обязательно организуйте автомойку на строительных объектах. Скоро пойдут дожди, ваши машины будут разносить грязь по городу. Поэтому ваши машины со стройки должны выезжать чистыми. Вы миллиарды вкладывайте, сделайте шланг, чтобы можно было смыть грязь. Мы столько улиц сделали. Болит душа, когда ваши машины вытаскивают всю грязь в город. А наши люди это убирают. Поэтому не обижайтесь, будем штрафовать. Это наш город, в нём мы все вместе живём, здесь же будут жить наши дети и внуки. Поэтому делать уборку необходимо ежегодно, — сказал Миржан Сатканов.

Вместе с тем советник акима области Алдияр Халелов призвал предпринимателей перед посадкой деревьев советоваться с сектором ЖКХ. Чтобы в конечном итоге получить красивый и эстетичный вид.

— Мы все должны активно участвовать в посадке деревьев, не только городские службы. Если мы возле себя порядок наведём, то город будет ещё красивее. Мы занимаем первое место в Казахстане как самый зелёный город. Давайте будем держать марку. Желательно перед посадкой посоветоваться с ЖКХ, а то иногда все деревья подряд сажают. Если посадить деревья одного вида, то смотреться будет красиво. И обязательная часть — это уход за ними: поливать первые два года, давать им удобрения и ухаживать, — сказал Алдияр Халелов.

На период месячника полигоны для вывоза мусора будут бесплатными. Отходы обязательно нужно будет сортировать и строительные материалы вывозить отдельно. Также организуют дополнительные машины для вывоза мусора.

Напомним, что уборка и благоустройство городской территории проходили и после окончания зимы.