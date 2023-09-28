27 сентября в Алматы прошла презентация новой линейки устройств от Xiaomi: от мощных и обновленных смартфонов до умной техники (камеры наблюдения, увлажнители воздуха, умная колонка и так далее).

Главным обновленным продуктом 2023 года стали смартфоны Xiaomi 13T Series – это мощные устройства с профессиональной камерой от Leica.

Как отметил руководитель отдела обучения и развития Xiaomi Kazakhstan Петр Толокнов, особенностями новинки являются:

· до 16 Гб оперативной памяти;

· до 1 Тб основной памяти;

· аккумулятор объемом 5 000 мАч и зарядка до 100% за 19 минут.

Также было отмечено наличие профессиональной системы камер от Leica (два по 50 Мп плюс ультра широкоугольная) и Amoled-дисплей с частотой до 144 Гц. Модели доступны в трех цветах: зеленый, голубой (веган кожа), черный.

При этом их стоимость оказалась доступной в сравнении с другими новинками на рынке в 2023 году: рекомендуемая цена составляет:

Xiaomi 13T Pro предлагается в 2 вариантах объема постоянной памяти 512 Гб. и 1 Тб. по цене от 389 990 тенге. А Xiaomi 13T составляет 299 990 тенге за конфигурацию 12 Гб + 256 Гб .

Другими интересными новинками стали:

· Xiaomi Smart Band 8 – новейший водонепроницаемый фитнес-браслет, способный автономно проработать до 16 дней и зарядиться за час. Имеет 1,62-дюймовый экран и доступен в золотом или графитово-черном цветах.

Эти устройства имеют более 150 спортивных режимов, включая отслеживание статуса здоровья, качества сна. Также Xiaomi Smart Band 8 можно прицепить к кроссовкам и использовать в режиме "Pebble Mode" для точного отслеживания результатов своих тренировок.

Xiaomi Smart Band 8 можно приобрести через официальные каналы Xiaomi: Xiaomi stores \ mi.com.kz, Sulpak \ Sulpak.kz, Белый Ветер \ Shop.kz, Технодом \ technodom.kz, Мечта \ mechta.kz, Fora \ fora.kz, Alser \ alser.kz, Freedom Mobile \ fmobile.kz, DNS \ dns-shop.kz

Розничная цена составит 22 990 тенге.

А еще, в Казахстане начали принимать заказы на Умный дисплей Xiaomi с Алисой, виртуальным помощником Яндекса. Устройство позволяет смотреть видео, слушать музыку и управлять умным домом, а также общаться с близкими по видеосвязи.

Умный дисплей удобно поставить на кухне. Вы сможете готовить и параллельно слушать подкаст или, например, смотреть сериал на Кинопоиске. А видеорецепты помогут приготовить что-нибудь особенное — просто попросите Алису найти рецепт на YouTube. Устройство оснащено сенсорным экраном с диагональю 10,1 дюйма и HD-разрешением, звук обеспечивают два широкополосных динамика. В режиме ожидания на дисплее появляются часы и красивая заставка, которые украсят ваш интерьер.

Дисплей снабжен голосовым и сенсорным управлением. Например, вы можете сказать «Алиса, найди магазин цветов», а потом пролистать предложенные варианты на экране и выбрать. Виртуальный ассистент помогает и в других бытовых мелочах. Алиса поставит таймер или напоминание, расскажет о погоде. Наличие экрана позволяет визуализировать ответ. Например, помощник не только найдет поблизости кафе, но и покажет их фотографии.

Вам будет удобно общаться с друзьями и близкими. Девайс позволяет совершать видеозвонки через Telegram. Достаточно сказать, кому вы хотите позвонить, и Алиса установит связь и выведет абонента на экран. Прежде чем использовать эту функцию, нужно войти в свой аккаунт.

Умный дисплей выполнен в чёрном цвете, поэтому легко впишется в интерьер. Устройство имеет камеру и четыре микрофона, которые при желании можно отключить. Вместе с ним покупатели получат в подарок расширенную подписку Яндекс Плюс, которая позволяет слушать Музыку, смотреть фильмы на КиноПоиске, а также копить и тратить баллы в сервисах Яндекса.

Розничная цена Умного дисплея Xiaomi c Алисой в Казахстане составит 99 990 тенге. Новинку можно будет приобрести в Xiaomi stores \ mi.com.kz, Sulpak \ Sulpak.kz, Белый Ветер.