За неделю в мегаполисе выявили 54 случая заражения COVID-19. Все заболевшие — взрослые.
Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова на брифинге в РСК. С начала года в южной столице выявили 2 440 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. С 18 сентября отмечается снижение заболеваемости, однако регистрация инфицирования продолжается.
Желающие привиться против этого вируса могут обратиться в поликлиники города. Как ранее говорилось, в наличии имеются дозы вакцин Pfizer и Vero Cell.
— На сегодня по городу проводится мониторинг за лабораторными исследованиями проб заболевших коронавирусом. Наблюдается регистрация вариантов «Омикрона» и «Дельта». Если говорите о варианте «Пирола», то на сегодня по республике и в Алматы не зарегистрировано. Секвенирование продолжается, — сказала Калыкова, отвечая на вопрос о циркулируемых вариантах КВИ.
Первые случаи заражения вариантом «Пирола» выявили во Франции в августе 2023 года. Согласно исследованиям, он вызывает следующие симптомы:
повышенная температура,
лихорадка,
головная боль,
продолжительный кашель,
слабость,
потеря вкуса или обоняния.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!