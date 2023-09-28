26 сентября на портале «Открытые НПА»
акимат Уральска опубликовал проект постановления о повышении стоимости тарифа на проезд в автобусах
. Предлагается, чтобы плата за проезд была:
- при безналичном расчёте — 120 тенге (сейчас 80 тенге),
- при наличном — 200 тенге (сейчас 150 тенге).
Пояснительная записка к проекту отсутствует. Хотя обычно ведомства её прикрепляют, чтобы как-то объяснить своё решение.
Публичное обсуждение открыто до 10 октября. Чем воспользовались жители, оставив под проектом 27 комментариев против роста тарифа. Они считают, что при текущем состоянии подвижного состава говорить о повышении стоимости проезда несправедливо.
Ещё в июле заместитель акима Уральска говорил, что в городе планируют повысить тариф
на проезд до 150 тенге. Он объяснял, что «текущий тариф не покрывает прямых затрат перевозчиков: подорожало топливо, выросли зарплаты, увеличились налоги». Им не хватает выделенных субсидий.
По расчётам, себестоимость проезда на данный момент составляет 150 тенге. То есть бюджет покрывает 70 тенге за каждую поездку. Считать оплату наличными не имеет смысла — отсутствуют гарантии, что кондукторы сдают эти деньги в кассу.
На страницах в социальных сетях редакции жители оставили более полутысячи комментариев. Согласных с повышением, ожидаемо, не нашлось. Большинство жителей сравнили тарифы в городах Казахстана:
- «В Астане проезд стоит 90 тенге, бесплатный пожилым людям. Теперь вопрос акимату: чем наш город лучше него, что проезд будет дороже чем остальных городах Казахстана?»
- «В Актау тариф при безналичной оплате 70 тенге и 30 тенге детский, им на всё хватает» (по данным этого года, в Актау проживают 268 тысяч жителей, в Уральске — 255 тысяч, — прим. автора).
Некоторые комментаторы сетуют на финансовые трудности, которые лишь усугубятся с повышением стоимости проезда.
- «Нам не хватает зарплаты и пенсии ,вы вперёд повысьте их, чтобы люди жили. А то скоро ваш транспорт никому не понадобится, будем ходить пешком и на велосипедах».
- «200 тенге только хлеб стоит, а тут уже проезд».
По данным Бюро национальной статистики в среднем жители получают (мы приводим эти цифры, в правдивости которых сомневаются жители, лишь для сравнения между городами — прим. автора)
: в Уральске — 240 тысяч тенге, в Астане — 389 тысяч тенге, в Актау — 442 тысячи тенге.
Однако большинство высказываются о соотношении цена/качество.
- «Вам не стыдно требовать поднятия цен за проезд в общественном транспорте? Вы бы хотя бы сиденья прикрутили, это же ваш заработок... Пыль вытирать, шторки менять хотя бы в год один раз. Они у вас висят пока не порвутся».
- «Создайте чёткий график хождения автобусов. Проконтролируйте, чтобы действительно ходили каждые минут 10-15. И пусть ходят хотя бы до 10 вечера»
- «За что платить? 5, 22, 2 только только нормально ходят, и то в час пик битком. Остальные не дождёшься. 6 до 18.30 ходит, это сейчас. А зимой вообще до 5 будет. Наведите порядок сначала в перевозках».
- «И что ж с этим изменится? Водители прекратят купить в салоне? Перестанут возить людей как дрова, что те травмируются? Или перестанут забастовки устраивать?»
Один комментатор всё же согласился с ростом тарифа. Но с условием:
- «Пусть делают 120 тенге, но мы хотим ездить на автобусе с акимом впритирку».
Стоит отметить, что месяц назад стоимость проезда подняли в Алматы
. Но и так, с учётом роста, выходит дешевле. Одна поездка за безналичный расчёт в городе-миллионике обходится в 100 тенге. На нехватку подвижного состава жители, конечно, жалуются. Но вот к качеству транспорта нареканий всё же нет. Муниципальный парк моет автобусы каждое утро, «прабабушкиных» занавесок нет, поручни чистые, обогрев работает, музыка в салоне не гремит, график работы позволяет пользоваться транспортом до ночи.
Следуют ли городские власти концепции «слышащего государства» и вошли ли они в «Новый Справедливый Казахстан», станет известно 10 октября.