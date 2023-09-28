14 улиц отключат от газоснабжения в Уральске
На Instagram-странице службы iKomek109
сообщили, в Уральске временно прекратят подачу газа в связи с изменением конструкции газопроводов на улицах Панфилова, Гастелло, Исатай батыра.
— Ремонтные работы произведут 29 сентября с 9:00 до 18:30, — говорится в сообщении.
Адреса отключения:
- улица Кокшетауская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
- Исатай батыра: 40/1, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 96, 98, 100;
- Матросова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- Ватутина: 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- Черняховского: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- Чуйкова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 14, 16, 18, 20, 22;
- Панфилова: 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25/1, 27/1, 29/1, 31/1, 33/1, 35/1, 24/1, 26/1, 28/1, 30, 32, 34/1, 37, 39, 41, 45, 42, 36, 38, 40, 42, 22, 27, 29, 51/2, 51/3, 51/1, 53, 57, 59, 61, 61/1;
- Миханова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/1, 1/1, 3, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 16, 18, 20, 22;
- Маргулана: 3, 5, 7,9, 11, 13, 13/1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 14, 16, 18, 20, 22;
- Оразбаева: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;
- Кошевого: 18,18/1, 20, 22, 24, 26, 28;
- Махамбет акына: 5/4, 5/1, 5a, 53, 7, 9, 11, 11/5, 11/1, 11/2, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48;
- Чайкиной: 19, 21/1, 21, 23, 20, 27, 29, 31, 2a 1, 200, 211, 212, 23, 4/1, 4/2;
- Гастелло: 1, 3, 5, 7, 9.
Недавно в районе Второго рабочего посёлка отключали
газоснабжение в связи с реконструкцией газопровода.
