Первый в истории бой абсолютных чемпионов мира. Какие коэффициенты на поединок Канело – Чарло, где смотреть в Казахстане

Букмекерская контора Tennisi.kz считает фаворитом Канело, который поставит на кон все свои титулы во втором среднем весе. Коэффициент Tennisi.kz на мексиканца составляет 1,22, а на Чарло – 4,50. На ничью Tennisi дают коэффициент 23.

На счету 33-летнего Канело – 59 побед (39 нокаутов), две ничьи и два поражения. Абсолютным чемпионом мира он стал в ноябре 2021 года, когда нокаутировал американца Калеба Планта. В первой защите Канело победил казахстанца Геннадия Головкина, а во второй – британца Джона Райдера.

В активе 33-летнего Чарло – 35 побед (19 нокаутов), одно поражение и одна ничья. Джермелл не бился с 14 мая 2022 года – в тот день он нокаутировал аргентинца Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом в первом среднем весе.

Бой Канело – Чарло станет главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По астанинскому времени он пройдет утром 1 октября, прямая трансляция на телеканале «Хабар» начнется в 7:00. В андеркарте выступят казахстанцы Абильхан Аманкул и Бек Нурмаганбет.

