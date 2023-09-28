— Пассажиров Toyota 1961, 1957, 1943 годов рождения госпитализировали в областную больницу, — пояснили в ведомстве.

По данным департамента полиции ЗКО, столкнулись Toyota и Volkswagen, за рулём которых находились водители 46 и 82 лет. В результате ДТП оба водителя скончались на месте.Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». Другие обстоятельства выясняются.