Новые программные комплексы будут использовать правоохранители. Они могут обрабатывать большие объёмы информации и выявлять прямые и неявные связи между лицами, участвующими в незаконном обороте наркотиков, сообщает Polisia.kz. В каждый регион страны отправили по одной рабочей станции, обучены специалисты.
— Наркоборцы всех регионов страны получат возможность формировать сводную информацию об объекте (подозреваемом — прим. автора) на основе данных из всех открытых интернет-источников, включая социальные сети, мессенджеры, онлайн-сервисы и другие сторонние базы данных, — пояснил правоохранители.
С начала года в стране заблокировали полторы тысячи сайтов, распространяющих наркотики. На одном из популярных сайтов объявлений выявили 1 179 объявлений, содержащих пропаганду наркотиков и предложения курьерской работы.