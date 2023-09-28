Причину ослабления тенге назвал председатель Нацбанка
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на встрече с глобальными инвесторами сказал, что обменный курс тенге будет оставаться плавающим.
— Основной целью Нацбанка является стабилизация инфляции вблизи среднесрочного целевого показателя в 5%. Все усилия будут направлены на достижение этой цели. При этом обменный курс тенге будет оставаться плавающим, что позволит экономике быстрее адаптироваться к изменениям, — сказал он.
Пресс-служба Нацбанка сообщила, что отвечая на вопрос о причинах ослабления курса тенге в последние две недели, председатель отметил сочетание нескольких факторов: