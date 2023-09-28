Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на встрече с глобальными инвесторами сказал, что обменный курс тенге будет оставаться плавающим.
— Основной целью Нацбанка является стабилизация инфляции вблизи среднесрочного целевого показателя в 5%. Все усилия будут направлены на достижение этой цели. При этом обменный курс тенге будет оставаться плавающим, что позволит экономике быстрее адаптироваться к изменениям, — сказал он.
Пресс-служба Нацбанка сообщила, что отвечая на вопрос о причинах ослабления курса тенге в последние две недели, председатель отметил сочетание нескольких факторов:
  • глобальное укрепление доллара США,
  • возросший сезонный спрос со стороны импортёров,
  • принятое решение по снижению базовой ставки,
  • приостановление действия нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора.
— С точки зрения фундаментальных факторов возросшая цена на нефть и общее состояние платёжного баланса будут оказывать стабилизирующий эффект и поддержку тенге, — отметил Тимур Сулейменов.
27 сентября в Уральске доллар в обменнике продавали по 488 тенге.