По данным «Казгидромета», 28 сентября на севере ЗКО ожидается высокая пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +11..+13 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +20..+22 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +26..+28 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.