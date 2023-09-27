— Осуждённый незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объёмы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города, — рассказали в Антикоре.

Апелляционная коллегия Военного суда Казахстана огласила приговор в отношении начальника ДЧС Алматы Руслана Касыбаева. Об этом сообщили в антикоррупционной службе.Касыбаев признан виновным в злоупотреблении властью и приговорён к трем годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговоры в законную силу не вступил.