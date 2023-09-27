Как будут отлавливать сайгаков в ЗКО и что делать с их мясом и рогами
По результатам весеннего авиаучёта, уральская популяция составила 1,8 миллиона особей, а по Казахстану достигла 1,9 миллионов особей. В конце года численность сайгаков может составить около 2,6 миллионов. На нашествие животных не раз жаловались фермеры: парнокопытные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота.
Накануне стало известно, что сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Документ вводится в действие с шестого октября.
Самая большая популяция сайгаков обитает в ЗКО. Руководитель региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Рахимжанов говорит, что по биологическим основаниям учёных ЗКАТУ имени Жангирхана, в области численность сайгаков не должна превышать 500-550 тысяч голов. Такое количество не будет приносить вред сельском хозяйству и не испытывать сложности с дефицитом корма и воды.
— Сейчас у нас обитают около двух миллионов голов сайги. Они не только наносят вред сельскому хозяйству, но и распространяют инфекционные заболевания. Чем больше животных — тем выше риск развития болезней. Поэтому решено регулировать их количество. Сейчас подготавливаются необходимые правовые и нормативные акты. Работы начнутся с шестого октября, оператором определили «Охотзоопром». Отлов будет производиться коралевым методом: это большая сетка, туда загоняют всех сайгаков. Всего планируется отловить около 200 тысяч голов, — рассказал Нурлан Рахимжанов.
По его словам, туши отловленных животных готовы принять три мясоперерабатывающих предприятия. Внутренности планируют закапывать с специально отведённых местах, а рога будут находится под охраной до 2025 года. Вывозить и продавать их за рубеж не получится, так как Казахстан принял международную конвенцию по сохранению мигрирующих животных, а для продажи необходимо получить разрешение. Предприятий по переработке рогов в сайги в Казахстане нет.
— Китайцы заинтересованы покупать у нас рога, выходили с переговорами, но мы не будем их продавать. Мясо так же не подлежит экспорту, оно будет реализовываться внутри страны. По стоимости ожидается, что будет дешевле говядины и баранины. Но пока конкретных цифр нет, — отметил руководитель управления.
Сколько будет выделено бюджетных средств на регулирование количества сайгаков — пока неизвестно.
Стоит отметить, что до 1999 года в Казахстане регулировали численность сайгаков «промысловым изъятием». То есть был отстрел, а рога отправлялись на экспорт. Это в итоге привело к сокращению численности животных. С 1999 года на территории страны ввели мораторий на отстрел сайгаков. Он продлевался пять раз. При этом и во время моратория ситуация резко ухудшилась — в 2015 году за несколько недель от пастереллеза погибли 187 тысяч животных.
