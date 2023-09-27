В ЗКО с первого октября ТОО «БатысЭнерго ресурсы» повышает тариф на электроэнергию. В этом году уже повышалась цена на услуги АО «Жайыктеплоэнерго». Кстати, они подали заявку ещё раз и её рассмотрят. В августе повысился тариф услуг АО «ЗапКазРЭК», а чуть позже сразу на 50% — ТОО «Батыс су арнасы». Сегодня утром стало известно о планах повышения стоимости проезда в общественном транспорте на 40 тенге: с 80 до 120 тенге при безналичной оплате и со 150 до 200 тенге за оплату налом.
Не успели уральцы посчитать свои затраты, как стало известно о повышении тарифа на электроэнергию.
Так, по информации департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО, 26 июля ТОО «БатысЭнерго ресурсы» направило им уведомление о предстоящем повышении предельной среднеотпускной цены на услуги розничной реализации электроэнергии.
Как выяснилось, изначально монополист подал заявку на подорожание электричества с первого сентября и сразу с 23,44 тенге за килоВатт до 27,20 тенге за кВтч с учётом НДС. То есть рост должен был составить шесть тенге.
Причин для увеличения цены на электроэнергию оказалось несколько (по информации ДКРЕМ по ЗКО):
введение единого закупщика электрической энергии (согласно закону РК «Об электроэнергетике»);
повышение цен на передачу электрической энергии;
повышение цен на услуги АО «KEGOC» (по технической диспетчеризации);
введение стоимости системных услуг АО «KEGOC» по пользованию национальной электрической сетью;
затраты по балансирующему рынку АО «КОРЭМ»;
увеличение средней заработной платы персонала с 80,3 тысяч тенге до 166,7 тысяч тенге.
— Тщательно проанализировав представленное уведомление, с учётом высказанных мнений и предложений потребителей, представителей общественных организаций и СМИ на публичных слушаниях, и согласно нормам правил ценообразования на общественно значимых рынках, принято решение согласовать единую цену для всех потребителей в размере 24,61 тенге/кВтч с НДС. Корректировка от действующей средней цены составила одну тенге. В том числе цена для физических лиц, использующих электрическую энергию для бытовых нужд, составила 24,61 тенге/кВтч с НДС (корректировка составила 3,4 тенге), — говорится в сообщении.
Тариф вводится с первого октября. При этом в департаменте напомнили, что «уязвимые слои населения будут защищены от роста тарифов за счет механизма предоставления жилищной помощи (за счет акиматов)». Добавив, что «процесс тарифообразования основывается на представленных материалах субъектов, с учётом обеспечения гласности и прозрачности, и должен быть комфортным для потребителей комуслуг».
— Тариф для населения с первого октября 2023 года составит 24,61 тг/кВтч с НДС, однако хотим отметить, что бытовому потребителю сегодня предоставляются льготные 70 кВт электроэнергии, и порядка 80% всего объёма потребления населением реализуется именно по льготному уровню тарифа. Тариф первого уровня составит 22,93 тг/кВтч с НДС. В ЗКО семья из трёх человек в среднем ежемесячно потребляет 159 кВт электричества, и повышение с первого октября приведёт к росту для одной семьи в конечной квитанции на 542 тенге в месяц, при этом один житель ЗКО в среднем ежемесячно потребляет 53 КВт электрической энергии, что увеличит оплату на 181 тенге в месяц, — подсчитали в департаменте.
