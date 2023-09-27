27 сентября сотрудники КНБ задержали жителя ЗКО за публикации в социальных сетях.
— Он подозревается в распространении агитационных материалов международных террористических организаций. Задержанный ранее уже был судим за террористическую деятельность. В ходе следственных действий по месту его проживания изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства, — говорится в сообщении ведомства.
Досудебное расследование ведётся по части второй статьи 256 УК РК «Пропаганда терроризма». Ему грозит до 12 лет заключения.