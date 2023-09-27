В мессенджерах распространяется аудио-сообщение, в котором говорится, что в микрорайоне Кызылтал в Аксае третьеклассницу покусали бродячие собаки. С аудио-файлом рассылают и две фотографии, на которых видны страшные травмы ног. В пресс-службе департамента полиции и управления здравоохранения ЗКО информацию не подтвердили. Опроверг рассылку и аким Аксая Арсен Баяндыков. Глава города сказал, что автора фейка уже ищут.
Фотографии, которые распространяются с аудио, казахстанцы уже могли видеть. Накануне их публиковали telegram-каналы и паблики в Instagram. На кадрах семилетняя девочка из Шымкента, которую сбил КамАЗ. Ребёнок получил открытый перелом обеих ног. Её раны действительно похожи на рваные, что говорит о том, что автор рассылки постарался подобрать подходящие смыслу изображения. Стоит отметить, что это не первый подобный фейк. Летом прошлого года в сетях распространяли видео, на кадрах которого якобы запечатлено нападение стаи бродячих собак на девочку в Актобе. На самом деле видео было снято в Китае. Возможно, такими фейками кто-то саботирует принятый закон об ответственном обращении с животными.