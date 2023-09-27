Руководитель пресс-службы международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой  Айнагуль Сакпусунова рассказала, в воздушной гавани проведут ремонт покрытия рулёжной дорожки. Поэтому его закроют для приёма и выпуска воздушных судов.
— Аэродром закроют с 2:00 восьмого октября до 5:00 десятого октября. 12 октября в резервный день с 1:30 до 17:00. Это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности эксплуатации воздушных судов и обслуживания пассажиров, — пояснила Сакпусунова.
Сообщается, что сроки ремонта определены с учётом благоприятных погодных условий и снижением количества самолётовылетов. Напомним, седьмого сентября в аэропорту выполняли запланированные ремонтные работы. Самолёт рейса Алматы — Уральск приземлился в смолу. В связи с этим инцидентом задержали пять рейсов из Уральска.