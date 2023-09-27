В департаменте полиции ЗКО сообщили, что 26 сентября полицейские задержали иномарку, за рулём которой был 43-летний житель Уральска. За три дня водитель нарушил ПДД 23 раза. Общая сумма штрафов составила 569 тысяч тенге. Водитель может погасить задолженность в упрощённом порядке, заплатив 50% от суммы штрафов. Авто водворили на спецавтостоянку.