Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 27 сентября, составляет 476.8 тенге. Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже по итогам утренних торгов составил 480.7 тенге. За сутки национальная валюта ослабла на 5.2 тенге. В Уральске доллар в обменнике продают по 488 тенге, покупают — по 480 тенге. Рубль в обменном пункте продают по 4.99 тенге, покупают — по 4.90 тенге.