— 22-летний водитель Toyota не справился с управлением и столкнулся с попутно движущемся Volvo, за рулём которого находился 36-летний мужчина. В результате ДТП 23-летняя пассажирка Toyota от полученных травм скончалась на месте, — пояснили в ведомстве.

— Ещё двоих пострадавших 1997 года рождения и 2001 года рождения доставили в больницу в селе Тайпак. Состояние у них стабильное. Отправили на амбулаторное лечение, — рассказали медики.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что столкновение автомобилей произошло на трассе Уральск — Атырау 26 сентября.В ДТП также пострадали двое детей 2021 и 2023 годов рождения. Санитарной авиацией их доставили в Областную детскую многопрофильную больницу. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние детей оценивается как средней степени тяжести.Ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».