Руководитель отдела ЖКХ Азамат Халелов рассказал, что в 2023 году начались работы по освящению двух улиц Уральска. На установку оцинкованных столбов на улице Брусиловского посёлка Зачаганск из бюджета выделили 70 531 000 тенге. На проспект Абулхаир хана — 681 675 000 тенге. Подрядчик проекта — ТОО «Жайык Жарыгы».

— На улице Брусиловского работа уже закончена. Столбы установили от медицинского колледжа до бывшей улицы Энтузиастов. На проспекте ведут работы от улицы Алаш и до Деповского моста, протяженность — порядка 5,6 километров. Сейчас подключены фонари с улицы Кызылжарская до заправки Helios. Старые бетонные столбы полностью демонтируют, на их место устанавливают новые. Освещать дорогу они будут с двух сторон. Дополнительно установят фонари в зонах пешеходного перехода, они будут освящать проезжую часть и тротуар. У нас в городе много улиц, где нет освящения. В первую очередь — это вопрос финансирования, работы ведутся поэтапно, — рассказал Азамат Халелов.

Как выяснилось, демонтированные опоры освящения установят на улицах, где освящение полностью отсутствует. Также их передают в поселковые округа для замены — там деревянные опоры меняют на бетонные.

Новые оцинкованные столбы производят в Караганде. Из-за задержек на заводе на улице Шолохова установка фонарных столбов ещё не закончена. В планах у ведомства завершить работы до конца декабря.