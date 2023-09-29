По данным «Казгидромета», на западе республики сохранится ясная погода без осадков. На большей части страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +19..+21 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 9 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +17..+19 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +22..+24 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.