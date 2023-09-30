социально-уязвимые слои населения — 8 485 человек;

государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие — 9 851 человек;

граждане, единственное жилище которых признано аварийным — 187 человек;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей — 1 966 человек;

награждённые многодетные матери и многодетные семьи — 2 159 семей.

— Согласно информации управления строительства ЗКО, в 2023 году для очередников строительство жилых домов не производилось. Поэтому квартиры детям-сиротам не выдавались. За однокомнатную квартиру в 40 квадратов оплата 4 638,4 тенге в месяц. За двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратов — 6 957,6 тенге. Аренда трёхкомнатной квартиры площадью 80 квадратов — 9 276,8 тенге. На учёте состоят граждане, у которых имеется жилище, но оно не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям, — рассказал Азамат Халелов.

По информации отдела ЖКХ Уральска, в начале 2023 года в очереди на жильё стояли 21 584 человека. На первое сентября — 22 648 человек. Встать в очередь на арендное жилье могут люди с инвалидностью — участники Великой Отечественной войны, которых сейчас в очереди нет. В списке находятся:По словам руководителя отдела ЖКХ Азамата Халелова, ежегодно в списках очередников проводится инвентаризация. Также, согласно закону, квартиры, предоставляемые в качестве арендного жилья, не могут быть приватизированы.Все государственные программы реализуются через АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» «Отбасы банк».