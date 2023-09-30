Как сообщили в Рolisia.kz, 29 сентября на пульт 102 сообщение о том, что в чайхане в районе Центрального рынка нашли новорождённого ребёнка.
— Прибывшие на место сотрудники ювенальной полиции установили, что в 10:00 девушка оставила работнику чайханы новорождённую девочку. Малышке три недели. Она попросила женщину присмотреть за ребёнком несколько минут, пока сходит к знакомой за деньгами. Прождав до вечера, сотрудница кафе позвонила в полицию, — рассказали в полиции.
Правоохранители доставили ребёнка в отдел и вызвали бригаду скорой медицинской бригады. По словам медиков, состояние малышки стабильное. Инспектор ювенальной полиции Жаннур Абдоллаева поменяла ребёнку подгузники, накормила молочной смесью и доставила в дом малютки. Сейчас женщину разыскивают полицейские.