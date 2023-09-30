Как сообщили в Polisia.kz, после задержания 11 граждан Афганистана пометили в приёмник -распределитель управления полиции Уральска.
— При проверке документов у двоих просочились сроки виз. В отношении них составили административные протоколы по статье 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем законодательства Казахстана в области миграции». Выяснилось, что двоих иностранцев ранее принудительно выдворили с территории РК, — говорится в сообщении.
Сейчас проводят проверку в отношении иностранцев для установления их причин пребывания.