Дубай — уникальный город, в котором сочетаются консервативные восточные традиции и последние достижения технологического прогресса.

Этот фантастический мегаполис не зря называют «арабским чудом», расположившимся в золотых песках и омываемым Персидским заливом. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть уникальную архитектуру, насладиться комфортным отдыхом и, конечно же, побывать на шоппинге в местных ТЦ.

Мы ездили в Арабские Эмираты зимой, бронируя туры в Дубай из Шымкента на сайте Bronix.

Предлагаю вам свой обзор этого курортного города.

Почему мы выбрали Дубай?

ОАЭ предлагает много прекрасных мест для отдыха: мы рассматривали красивейшую Фуджейру на побережье Индийского океана, Шарджу — с массой достопримечательностей и возможностью отдохнуть недорого, Абу-Даби и прочие варианты. Однако выбрали Дубай, где для туристов меньше строгих правил и можно совмещать пляжный отдых с разными развлечениями.

Преимущества Дубая для туристов

Дубай — оптимальный вариант для любого отдыха, включая семейную поездку с детьми, медовый месяц или отдых веселой компанией.• туристическая инфраструктура хорошо развита, на общественном транспорте всюду можно добраться;

• отсутствуют строгие правила для туристов, в частности по поводу одежды: можно ходить купаться в бикини или надевать открытое платье в ресторан, никто не осудит;

• пляжи на Персидском заливе имеют пологий вход и хорошо обустроены.

Оптимальное время для отдыха

В Арабских Эмиратах тепло и солнечно круглый год, а море не бывает холоднее 20°С. Однако летом стоит невыносимая жара, поэтому для пляжного отдыха лучше выбирать осенние или весенние месяцы. Зимой несколько прохладнее, но все равно можно отдыхать на пляжах. К тому же, это идеальное время для экскурсий и шоппинга.

Мы в декабре ежедневно посещали пляжи — прохладный ветерок нисколько не мешает. Однако вечером все же лучше надевать или брать с собой одежду с длинными рукавами.

Неудачное время для поездки — период Рамадана, поскольку днем в общественных местах нельзя ни есть, ни пить.

Местная кухня: особенности и цены

Арабская кухня полностью исключает свинину, но предлагает блюда из баранины, говядины, козлятины, а также рыбу и морепродукты. В меню ливанской кухни много салатов из свежих овощей, фруктов, соков, десертов.

Питание в курортных кафе и ресторанах обойдется отнюдь недешево. Цена обеда в кафе — от 20 до 30 долларов, а ужин в хорошем ресторане стоит от 130 долларов. Чтобы сэкономить, можно посещать бюджетные ресторанчики азиатской и индийской кухни: вы сможете вкусно поесть всего за 8 долларов.

Особенности шоппинга

Не секрет, что многие туристы едут в Арабские Эмираты для шоппинга. Множество торговых центров и брендовых бутиков начинают грандиозные распродажи в начале января, что дает возможность купить элитные вещи по доступной цене. Период скидок длится целый месяц, привлекая туристов со всего мира.

Большой популярностью пользуются базары специй, ювелирных украшений, сувениров и прочих уникальных вещей. А в огромном Дубай Молле можно найти все на свете — от одежды и парфюмерии до бытовой техники и восточных деликатесов.

Насколько безопасно в городе

В Дубае очень низкий уровень преступности, и хотя большое количество местного населения эмигрировало из других стран (Пакистана, Индии, Филиппин и прочих), они не создали никаких проблем для безопасности. Мы прогуливались в разных частях города, в том числе и в пакистанских, индийских кварталах, но даже поздно вечером не испытали ни малейшей тревоги.

Для общения жители города используют английский язык, поэтому у туриста со знанием английского проблем с пониманием не возникает.

Как обстоит дело с транспортом

Прежде всего, стоит сказать о дубайском метро: как и во многих городах, это самый популярный вид транспорта, но в отличие от других метрополитенов, поезда в Дубае курсируют без водителя. Еще одна особенность состоит в том, что большинство станций метро находятся над землей, поэтому во время поездки можно вдоволь насмотреться на городские панорамы.

Самый выгодный вариант для оплаты метро — серебряная карточка, которую можно пополнять по мере необходимости. Купить ее можно за двадцать пять местных дирхамов, но большая часть этой суммы остается на счету. Цена поездки в метрополитене составляет 5-6 дирхамов (в зависимости от зоны).

Стоимость такси начинается от 15 дирхамов. Самой популярной считается служба Careem, но Uber тоже присутствует (по цене они примерно равны).

Общественные автобусы курсируют с пяти утра до двенадцати ночи. Цена проезда определяется зонами и длительностью поездки. Как и в метро, для оплаты нужно купить специальную карточку.

Если вы хотите арендовать автомобиль, готовьтесь заплатить двадцать пять долларов в сутки, а за бензин — от доллара за литр.