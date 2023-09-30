В Карагандинской области потерпел крушение самолёт, сообщает Комитет гражданской авиации.

— 30 сентября при совершении учебно-тренировочного полёта самолёт UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета в 07.46 часов не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших. Департамент по расследованию происшествий Министерства транспорта начал расследование по данному факту, — говорится в сообщении.

Как позже уточнили в КГА, ЧП с воздушным судном произошло в 08.44 по местному времени в 5 км от аула Доскей Карагандинской области.

В Комитете гражданской авиации рассказали подробности о катастрофе.

— Погибшие при авиапроисшествии: командир воздушного судна (пилот-инструктор), который имел 1097 часов налёта, и курсант военного института СВО. Пилот имел действующее свидетельство CPL (A) №000012, выданное 28 декабря 2019 года, – говорится в сообщении.

Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду провёл экстренное совещание Операционного центра по случаю авиапроисшествия с P2002-JF.

— Сертификат летной годности воздушного судна UP-LA286, с которым произошло авиапроисшествие, был выдан 4 июня 2020 года. Год выпуска самолёта – 2011-й. Зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан 13 мая 2020 года, —рассказали в КГА.

Парк Авиационного учебного центра состоит из 15 воздушных судов – 11 самолётов и четырёх вертолетов.

