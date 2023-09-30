— Еще одного пассажира 33 лет доставили на обследование в Областную больницу. Автомобиль водворили на специальную стоянку, — пояснили в ведомстве.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, в посёлке Деркул по улице Даля 29-летний водитель не справился с управлением за рулем Mercedes и врезался в дерево. В результате аварии водитель и 58-летний пассажир скончались от полученных травм на месте.Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД".