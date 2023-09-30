— В тот день собирался ехать в командировку в областной центр, когда получил сообщение о пропавшем ребёнке. Решил, что в дорогу выеду в ночь, мы приступили к поисковым работам. Я пошёл в дом пропавшего ребенка. Мать рассказала, что речь её сына ещё не полностью развита, и он не может выражать свои мысли. Вспомнился случай, когда четыре года назад трёхлетнего мальчика, пропавшего в Атырау, нашли в канализационном колодце недалеко от дома на четвёртый день. Тогда его разыскивали тысячи человек. Ничего не сказал родителям, которые уже места себе не находили, начал искать во дворе канализационный колодец. Когда открыл его, увидел голову ребёнка в узком проёме. Стал его доставать руками. Я обрадовался, когда почувствовал, что ребёнок жив. Мне нужна была помощь, — вспоминает полицейский.Аслан Болат позвал коллег и они вытащили ребёнка. Его мать плакала от радости. За 18 лет службы в должности оперуполномоченного он был свидетелем различных ситуаций, видел разные судьбы и нашёл много пропавших людей.
