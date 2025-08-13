Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, 21-летний житель Актобе прогуливался ночью с друзьями в центре города, когда увидел копошащегося в земле незнакомца. В руках у него был фонарик, он что-то усердно искал на придомовой площадке.

Реакция прогуливающегося была молниеносной — он сорвался с места, подбежал к незнакомцу и начал его избивать.

Приятели в ситуацию не вмешивались, а наблюдали, как их друг наносит удары, из-за которых позже у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга.

В суде «боец» принес свои извинения пострадавшему и пояснил, что принял незнакомца за закладчика, или его клиента, так как он среди ночи что-то искал в земле.

Сам пострадавший, как выяснилось, искал на земле ключи от своей квартиры. Их там спрятали его приятели, решившие над ним подшутить. Суд признал подсудимого виновным в хулиганстве, и с учетом того, что он уже ранее был осужден за грабеж, окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Фото: pixabay.com