Министерство цифрового развития и Starlink подписали соглашение о работе в стране и соблюдении местных законов.

В министерстве цифрового развития РУК сообщили, что с 13 августа Starlink начнёт официально предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане. Ранее, 12 июня, министерство и Starlink подписали соглашение о работе в стране и соблюдении местных законов. Благодаря подключению через Starlink доступ к качественной связи получат сельские школы, медицинские учреждения, мобильные группы и объекты инфраструктуры особенно в тех районах, где проведение оптоволоконных сетей экономически или технически затруднено.

— Казахстан — страна с большой территорией и рассредоточенным населением. Чтобы обеспечить качественный интернет всем слоям общества, мы используем разные подходы: от оптоволокна до башен сотовых станций. Однако остаются труднодоступные регионы – пастбища, горные сёла, удалённые предприятия. И наши граждане, живущие в этих местах, также должны иметь доступ к качественной связи. Сегодня в мире уже есть технологии, которые это позволяют. До сегодняшнего дня Starlink работал в Казахстане в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах. Для населения он был официально недоступен. И вот, наконец, мы достигли соглашения: компания согласилась выполнять все требования нашего законодательства в сфере информационной безопасности и связи. В этом году они реализуют все необходимые мероприятия, и наши граждане смогут официально и легально подключаться к спутниковому интернету, — отметил министр Жаслан Мадиев.

Напомним, что 160 сельских школ в ЗКО подключат к спутниковому интернету Starlink. Всего в Казахстане к высокоскоростному интернету через спутниковую систему планируется подключить 1993 школы. С января 2024 по январь 2025 — количество абонентов спутникового интернета увеличилось в 2,5 раза и достигло 4,8 тысячи. Это самый высокий показатель за последние восемь лет.

Основной рост произошёл в сельской местности — число абонентов там выросло почти в семь раз, до 2,7 тысячи. Сёла дали 80% от общего прироста. Одна из причин — запуск пилотного проекта по подключению сельских школ к спутниковому интернету Starlink. С апреля по декабрь 2024 года к проекту подключили 1,8 тысячи школ. Услугу предоставлял «Республиканский центр космической связи».



