Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в областной детской многопрофильной больнице провели операцию четырехлетнему ребенку. У малыша был диагноз врожденный краниостеноз и скафацефалия.

Краниостеноз – это патологическое состояние, при котором один или несколько швов черепа у ребенка преждевременно закрываются, что приводит к деформации головы и может препятствовать развитию головного мозга.

Скафоцефалия – это один из видов краниостеноза, при котором происходит преждевременное сращение сагиттального шва, что вызывает удлинение черепа и придает ему вытянутую, ладьевидную форму.

Основными признаками заболевания являются деформация черепа, асимметрия черепа и отставание в развитии. Лечение предусматривает лишь хирургическое вмешательство. Самым оптимальным возрастом для операции является возраст до 1 года.