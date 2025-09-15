В Лондоне прошёл крупнейший за десятилетия протест против миграции

В столице Великобритании прошла одна из крупнейших акций протеста последних лет. По данным СМИ, на улицы Лондона вышли десятки тысяч человек, в некоторых сообщениях — до 110 тысяч участников. Организатором мероприятия стал крайне правый активист Томми Робинсон, известный своей жёсткой критикой миграционной политики правительства.

Марш сопровождался лозунгами против «исламизации» страны, ограничений свободы слова и в поддержку пересмотра действующих правил приёма мигрантов. Участники требовали отставки правительства или изменения курса в сфере миграции.

Акция не обошлась без столкновений: в полицию летели бутылки, палки и металлические прутья. Правоохранительные органы были вынуждены применить силу. В результате пострадали несколько человек, задержано около 25 участников за нападения на сотрудников полиции и участие в беспорядках.

Протесты стали отражением растущего недовольства части британского общества миграционной политикой. Многие считают, что власти не справляются с контролем притока иммигрантов и интеграцией новых жителей. Кроме того, звучит критика в адрес ограничений свободы слова и усиливающегося политического давления.

Наблюдатели отмечают, что подобные акции усиливают позиции крайне правых движений и националистических группировок, которые активно используют миграционную тему для мобилизации сторонников.

Полиция заявила, что будет жёстко пресекать любые попытки насилия и призвала граждан воздержаться от участия в незаконных действиях. Политики и общественные деятели уже выступили с реакцией: одни осудили экстремизм и разжигание ненависти, другие подчеркнули необходимость серьёзного пересмотра миграционной политики.

По мнению экспертов, нынешние протесты могут повлиять на политическую повестку страны. Власти окажутся перед выбором: ужесточать правила приёма мигрантов или искать баланс между контролем и соблюдением прав человека.