«Жайық жүйрігі – 2025»: Кому достались квартира, авто и миллионы тенге в Уральске

14 сентября в Уральске прошел в честь празднования Дня города прошёл традиционный открытый чемпионат «Жайық жүйрігі – 2025», направленный на повышение статуса национального спорта и проверку мастерства коневодов и скакунов.

В соревнованиях приняли участие около 100 наездников не только из разных регионов Казахстана, но и из России — Оренбургской, Челябинской областей, Татарстана и Башкортостана. Забеги были организованы в четырёх номинациях: Ұлы аламан, Топ бәйге, Құнан бәйге и Ұшқыр бәйге. Общий призовой фонд чемпионата составил 45,5 миллиона тенге, в том числе на кону были квартира и автомашины.

По итогам забегов призыве места выиграли следующие спортсмены:

В номинации Ұшқыр бәйге на 1400 метров победил Күрішбек Дидарбек. Выигрыш составил 2 миллиона тенге;

В номинации Ұшқыр бәйге на 200 метров победил Күрішбек Дидарбек. ВЫигрыш составил 3 миллиона тенге;

В номинации Құнан бәйге на 11 километров победителем стал Жанболат Марден из Алматинской области. Выигрыш составил 2 миллиона тенге.

В номинации Топ бәйге на 16 километров победил Исламнұр Ертөс из Алматинской области. Он выиграл автомобиль.

В номинации Ұлы аламан бәйге на 31 километр победил Жанболат Марден. Ему досталась квартира.



