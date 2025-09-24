Больше всего увеличились продажи топлива, автомобилей, бытовой техники, фармацевтики, продуктов питания и напитков.

В Бюро национальной статистики сообщили, что за январь — август 2025 года объем розничной торговли составил 14,8 триллионов тенге. Это на 6,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Продажи товаров через торговые предприятия достигли 10,2 триллионов тенге, рост по сравнению с прошлым годом составил 6,3%. В структуре розничной торговли доля продуктов питания занимает 31,9%, а непродовольственных товаров — 68,1%.

Наибольший рост показали продажи непродовольственных товаров. Больше всего увеличились продажи топлива, автомобилей, бытовой техники, фармацевтики, продуктов питания и напитков, табачной продукции, трикотажа и чулочно-носочных изделий, косметики и парфюмерии, а также компьютеров, периферии и программного обеспечения.

На 1 сентября 2025 года товарные запасы в розничной торговле составили 1,6 триллион тенге, что соответствует 56 дням торговли. Лидерами по объему розничной торговли остаются Алматы, Астана, Карагандинская область и Восточно-Казахстанская область.

Напомним, что табачные компании побили многолетний рекорд по выпуску сигарет. В августе 2025 года производство сигарет достигло рекорда за последние 11 лет — почти 2,4 миллиарда штук. Это на 25% больше, чем в июле, и на 33% больше, чем в августе прошлого года.

Фото: pixabay.com