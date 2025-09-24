Жительница Атырау, мать четырёх детей, обратилась в суд с требованием о возмещении расходов на обучение своей восьмилетней дочери. В 2024 году ребенку поставили диагноз «детский аутизм» и определили II группу ограничения в возможностях здоровья. Девочке было рекомендовано обучение на дому.

По данным суда Атырауской области, уполномоченный орган назначил возмещение затрат на обучение лишь за 5 месяцев 2025 года, отказав в выплатах за последние 4 месяца, сославшись на то, что компенсация производится с момента обращения. В содействии отказал также и аким города.

Истец пояснила, что не знала, что ей полагается компенсация от государства за обучение ребенка с инвалидностью. Как только узнала об этой возможности — обратилась в уполномоченный орган незамедлительно. При этом сам орган до 2025 года не уведомил её о существовании такой меры поддержки.

Судом было установлено, что ребёнок прошёл обучение на дому в течение всего 2024-2025 учебного года. Учитывая право истца на возмещение понесенных расходов, а также руководствуясь принципами справедливости и разумности, суд удовлетворил иск и обязал уполномоченный орган устранить допущенное нарушение — возместить затраты на обучение ребёнка на дому за 4 месяца 2024 года.

Решение вступило в законную силу.

