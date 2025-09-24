«Душил и бил в кабинете» — акима судят после скандала с любовницей на западе Казахстана

Аким города Кандыагаш Актюбинской области Казбек Аккайыр предстал перед судом, сообщает Orda.kz. В суде женщина рассказала, что познакомилась с ним ещё в 2021 году. Казбек Аккайыр не собирался бросать семью, но обещал «не обижать ни её, ни жену». Спустя несколько лет впервые применил к ней силу.

По рассказу женщины, всё произошло в кабинете акима. Якобы во время ссоры он душил и несколько раз ударил её по голове и лицу.

– Я знаю Аккайыра с 2021 года. Сначала познакомились в соцсетях, потом завязались отношения. Он сказал, что женат, но обещал: «Семью не оставлю, тебя не обижу». Отношения продолжались. В декабре 2024 года он применил силу. Впервые в жизни мужчина поднял на меня руку. Я была в шоке. У меня действительно были травмы. Он душил меня и бил кулаками. Схватил за шею и потащил к стене, – заявила она в суде.

Сам Аккайыр вину не признаёт и называет обвинения клеветой. В качестве свидетелей в суд пригласили сотрудников акимата и местных блогеров. Последние, по словам женщины, уговаривали её забрать заявление на акима.

К слову, женщина воспитывает троих детей и работает воспитателем.

– Меня начальник на работе вызвал и сказал: «Мне сверху звонят. Если работа нужна, думай сама, ты ведь одна с детьми». Блогеры тоже оказывали давление. Хотели, чтобы я отказалась от иска, – сказала она.

Суд продолжит рассмотрение дела, впереди допрос подсудимого.

Известно, что Аккайыр возглавил Кандыагаш в июле 2024 года и уже дважды получал дисциплинарные взыскания.