19 сентября 2025 года Министерство финансов РК утвердил новые размеры плат за пропуск через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди. В силу новые правила вступили с 25 сентября.
Теперь плата составляет за:
- Грузовые автомобили согласно дате и времени брони в системе электронной очереди (СЭО) за одну машину – 1 МРП (3932 тенге в 2025 году);
- Грузовые автомобили во внеочередном порядке – 1 МРП;
- Грузовые автомобили в ускоренном порядке – 100 МРП (393 200 тенге);
- Грузовые автомобили при бронировании слота, используемого при вторичном бронировании, – 100 МРП;
- Гарантийный взнос за использование брони в СЭО по пропуску автомобильных транспортных средств – 20 МРП (78 640 тенге).
Напомним, что после закрытия пограничного поста «Сырым» на казахстанско-российской границе начались образовываться пробки. Водители большегрузов пожаловались на то, что сотрудники департамента государственных доходов ЗКО с 19 сентября при пересечении границы с поста «Сырым» отправляют всех водителей с российским товаром без разбора на склад временного хранения в Уральск.