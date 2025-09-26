Чтобы грузовой машине ускоренно проехать границу нужно будет заплатить 100МРП.

19 сентября 2025 года Министерство финансов РК утвердил новые размеры плат за пропуск через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди. В силу новые правила вступили с 25 сентября.

Теперь плата составляет за:

Грузовые автомобили согласно дате и времени брони в системе электронной очереди (СЭО) за одну машину – 1 МРП (3932 тенге в 2025 году);

Грузовые автомобили во внеочередном порядке – 1 МРП;

Грузовые автомобили в ускоренном порядке – 100 МРП (393 200 тенге);

Грузовые автомобили при бронировании слота, используемого при вторичном бронировании, – 100 МРП;

Гарантийный взнос за использование брони в СЭО по пропуску автомобильных транспортных средств – 20 МРП (78 640 тенге).

Напомним, что после закрытия пограничного поста «Сырым» на казахстанско-российской границе начались образовываться пробки. Водители большегрузов пожаловались на то, что сотрудники департамента государственных доходов ЗКО с 19 сентября при пересечении границы с поста «Сырым» отправляют всех водителей с российским товаром без разбора на склад временного хранения в Уральск.