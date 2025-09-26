С момента нововведения более 5 тысяч казахстанцев уже получили обновленные паспорта.

С середины июля граждане Казахстана получают паспорта нового образца, оснащённые современными защитными элементами. Нововведение направлено на повышение уровня безопасности персональных данных и предотвращение подделки документов.

В МВД пояснили, что в соответствии со статьёй 26 Закона «О документах, удостоверяющих личность» внедрен HDM-элемент — металлизация высокого разрешения с изображением барса, нанесенная на голографическую пленку. Он размещен на второй странице паспорта и свидетельства лица без гражданства. Элемент легко определяется визуально и значительно усиливает защиту документа.

В ведомстве отметили, что ранее выданные паспорта остаются действительными до окончания срока. Замена не является обязательной. Паспорта с новыми элементами выдаются при истечении срока действия, порче документа или по личному желанию гражданина.