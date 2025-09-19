В Уральске полицейские провели социальный эксперимент. По сценарию, молодой мужчина делает закладки в общественных местах. Большинство уральцев насторожили подобные действия: кто-то погнался вслед за «закладчиком», другие начали искать то, что он спрятал, третьи обратились к полицейским.

– Эксперимент был направлен на привлечение внимания граждан к проблеме распространения наркотиков через тайники («закладки») и на повышение бдительности населения. Полицейские показали, каким образом подозрительные действия могут выглядеть со стороны, и призвали жителей города незамедлительно сообщать в правоохранительные органы при выявлении подобных фактов, - отметили стражи порядка.



