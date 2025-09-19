Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, с 19 по 30 сентября на улице Циолковского, на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Шолохова, будут проводиться работы по среднему ремонту дороги. В связи с этим движение всех видов транспорта на данном участке будет временно перекрыто. Жители близлежащих домов смогут выезжать через внутри дворовые проезды на соседние улицы.

Кроме этого, с 20:00 19 сентября 2025 года до 20:00 21 сентября 2025 года в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде по пересечению улиц Жанибек и Жамбыла (в районе Автобусного парка №1) движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно перекрыто.