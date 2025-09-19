В Казахстане специалист теперь может подтвердить квалификацию не только дипломом и опытом работы, но и сертификатом о завершении краткосрочных курсов, а также подтверждением квалификации на портале Career Enbek.

Национальный совет по профессиональным квалификациям вместе с экспертным сообществом утвердил новую редакцию Национальной рамки квалификаций (НРК). Документ теперь охватывает не только формальное образование, но и результаты неформального и информального обучения, а также признанные квалификации. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты РК.

НРК предназначена для всех участников рынка труда — государственных органов, работодателей, отраслевых ассоциаций, профсоюзов, образовательных организаций и граждан. Она является базовым инструментом для разработки отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов, упорядочивает систему признания квалификаций и создаёт условия для профессионального и карьерного роста.

Первая версия НРК опиралась главным образом на уровни формального образования и не учитывала иные формы обучения. Обновлённый документ разработан с учётом принципов Европейской рамки квалификаций и требований современной экономики.

– Актуализированная НРК разработана в соответствии с трудовым и образовательным законодательством Казахстана, а также с учётом международного опыта. Она основана на принципах прозрачности и сопоставимости, что обеспечивает признание компетенций, полученных в разных отраслях, и облегчает мобильность работников. Обновлённая НРК поддерживает концепцию «обучения на протяжении всей жизни» и ориентирована на реальные потребности экономики, — отметил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

Новая рамка включает восемь уровней, выстроенных по принципу нарастания сложности трудовых функций, степени ответственности и уровня наукоёмкости. Это позволит объективно оценивать квалификацию работников и учитывать широкий спектр путей её получения.

Теперь официальным подтверждением компетенций могут служить не только диплом и опыт работы, но и сертификаты о прохождении краткосрочных курсов, а также подтверждённые данные на портале Career Enbek.