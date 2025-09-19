Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана обращает внимание на новые случаи мошенничества, нацеленного на школьников, передаёт Tengrinews.kz.

По информации комитета, с начала нового учебного года зафиксированы инциденты, когда злоумышленники звонят детям, представляясь учителями.

– Под предлогом "перевыпуска электронного дневника" они просят продиктовать коды из SMS. Дети, считая, что помогают родителям или школе, на самом деле предоставляют мошенникам доступ к сервисам госуслуг, онлайн-банкингу или банковским счетам родственников, - говорится в распространённом сообщении.

В связи с этим в Министерстве просвещения призывают помнить: коды из SMS — это личная информация, которую нельзя сообщать никому, кроме родителей.

Что важно обсудить с ребёнком:

ни при каких обстоятельствах не сообщать коды из SMS, даже если звонящий представляется учителем или сотрудником школы;

в случае сомнений сразу звонить родителям и уточнять информацию;

не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать незнакомые приложения.

Что могут сделать родители:

объяснить ребёнку, что настоящие учителя и сотрудники школы никогда не будут просить сообщить коды из SMS или данные банковских карт;

установить родительский контроль на телефоне и следить за звонками с неизвестных номеров;

сохранять доверительный контакт с ребёнком, чтобы он не боялся сообщить о подобных случаях.

При выявлении подозрительной активности необходимо обратиться в полицию или сообщить в контакт-центр 111.