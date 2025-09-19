Гости могли не только купить, но и попробовать свежие местные продукты.

19 сентября на арбате в Уральске прошла выставка местных производителей «Сапалы өнім», приуроченная ко Дню города. Праздник открыли концертом — песни и танцы создали яркое настроение. Жители всегда с интересом приходят на такие ярмарки: здесь можно поддержать местных производителей и купить продукты дешевле, чем в магазинах — напрямую от изготовителей.





Уральская птицефабрика представила яйца разных категорий по цене от 450 тенге, за которыми выстроилась большая очередь. В палатках можно было найти молочные продукты: молоко, айран, сметану, густой йогурт, домашнее сливочное и топлёное масло, причём, всё можно было попробовать на месте. Пасечники привезли мёд, а местные сыроделы – разные виды сыров, включая чечил. Большой интерес вызвали колбасные изделия, некоторые из которых производят по старым советским рецептам, а их авторы работают на рынке уже более двадцати лет.

Фото Медета Медресова

Не обошлось и без сладостей. Горожан удивил шоколад в национальном стиле: конфеты в форме асыков и даже шоколадная домбра с QR-кодом, по которому можно услышать кюй «Адай». Традиционную сладость жем покрыли шоколадной глазурью, и это сделало её ещё вкуснее. Производители также представили леденцы без сахара – именно с них они начинали своё дело пять лет назад.

Далее посетители могли приобрести хлебобулочные изделия, пироги, печенье и булочки, а к сладкому угощали горячим чаем. Были и мука, и макаронные изделия. Цены действительно порадовали: топлёное масло стоило 450 тенге, домашняя сметана – 330 тенге, литр айрана – 535, килограмм густого йогурта – 960 тенге.

Фото Медета Медресова

В завершение ярмарки акимат поблагодарил местных производителей, вручил им почётные грамоты и пожелал дальнейших успехов. Такие мероприятия ещё раз доказали: уральская продукция вкусная, качественная и достойно конкурирует с привозной.